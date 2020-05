Khi Mỹ dùng lực lượng hùng hậu răn đe Trung Quốc

Mỹ bán ngư lôi hạng nặng cho Đài Loan Ngư lôi MK-48 được chuyển lên tàu ngầm USS Minnesota của hải quân Mỹ Ảnh: DVIDS Theo AFP, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa ra thông cáo về việc phê chuẩn đề xuất bán 18 ngư lôi hạng nặng MK-48 và trang bị liên quan cho Đài Loan với tổng giá trị 180 triệu USD (4.194 tỉ đồng) và xem đây là giao dịch có lợi cho đôi bên. Theo đó, giao dịch này phục vụ cho lợi ích quốc gia, kinh tế và an ninh của Mỹ khi hỗ trợ bên mua tiếp tục nỗ lực hiện đại hóa lực lượng vũ trang và duy trì năng lực phòng vệ đáng tin cậy. Bên cạnh đó, thỏa thuận sẽ “giúp cải thiện an ninh của bên tiếp nhận và hỗ trợ duy trì ổn định chính trị, cân bằng quân sự và tiến triển kinh tế trong khu vực”, theo thông cáo. Các ngư lôi có thể phóng từ tàu ngầm này sẽ được cung cấp từ nguồn dự trữ của hải quân Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối giao dịch trên và Thủ tướng Lý Khắc Cường khi phát biểu tại Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (NPC) ngày 22.5 cho biết Trung Quốc “kiên quyết phản đối và răn đe bất cứ hoạt động chia rẽ nào nhằm tìm kiếm độc lập cho Đài Loan”. Khánh An