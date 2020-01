Khó lường căng thẳng Mỹ - Iran

Rạng sáng 4.1, một ngày sau khi cuộc không kích của Mỹ làm thiếu tướng Qassem Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran thiệt mạng, lực lượng dân quân PMF được Iran hậu thuẫn nói một cuộc không kích nhắm vào chiến binh của họ trúng phải một đoàn xe y tế trên đường Taji, phía bắc thủ đô Baghdad (Iraq). PMF khẳng định không có chỉ huy nào của lực lượng thiệt mạng trong cuộc không kích mới, trong khi một số nguồn tin từ quân đội Iraq cho hay có 6 người chết và 3 người bị thương, theo Reuters. Đài truyền hình Iraq tin rằng cuộc tấn công mới do Mỹ thực hiện. Tuy nhiên, PMF sau đó ra thông báo phủ nhận đoàn xe y tế bị không kích trên đường Taji. Quân đội Iraq và Liên minh Chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do Mỹ dẫn đầu cũng khẳng định không có cuộc không kích nào diễn ra trên đường Taji. Chính quyền Washington chưa có phản ứng.