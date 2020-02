Không có triệu chứng, một cô gái Vũ Hán vẫn lây virus Corona cho 5 người

Cô gái nói trên đến thành phố An Dương, cách Vũ Hán, nơi bùng phát nCoV , vào ngày 10.1 và đã thăm nhiều người thân, theo nghiên cứu được đăng trên chuyên san Journal of the American Medical Association, do tiến sĩ Dương Mai Vân tại Bệnh viện Nhân dân thuộc Đại học Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) cùng các đồng nghiệp tiến hành.