Kỷ nguyên thịt nhân tạo

Các sản phẩm thịt nhân tạo có nguồn gốc từ thực vật đang ngày càng bán chạy trên các siêu thị và trở thành nguyên liệu ưa chuộng của các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, công ty thực phẩm công nghiệp và cả giới đầu tư Phố Wall . Ngân hàng JPMorgan Chase, trụ sở tại New York (Mỹ), ước tính thị trường thịt chay có thể đạt con số 100 tỉ USD (hơn 2,32 triệu tỉ đồng) trong vòng 15 năm tới, còn Ngân hàng Anh Barclays nhận định sản phẩm này có thể chiếm khoảng 10% toàn bộ thị trường thịt thế giới trong 10 năm nữa, theo AFP.

Từ hồi tháng 4, Burger King đã bắt đầu thử nghiệm phiên bản bánh burger whopper dùng thịt nhân tạo trong khi McDonald's cũng công bố loại burger “thịt mà không phải thịt” tại Đức. KFC cũng đang nghiên cứu bước đi tương tự để phục vụ nhu cầu của khách hàng. “Giống y chang thịt bò”, Đài NBC News dẫn lời một khách hàng ở New York tên Christian Acosta khẳng định. Ông cho hay đã ăn thử các món burger thịt nhân tạo nhiều lần và đến nay vẫn chưa tìm ra được sự khác biệt nào.

Hiện 2 tên tuổi hàng đầu trong ngành chế biến thịt nhân tạo là Beyond Meat và Impossible Food, đều có trụ sở tại California (Mỹ). Cả hai hãng sử dụng các loại protein thực vật được ủ trong men đã biến đổi gien cộng thêm các loại vitamin và chất khoáng để tạo ra các tảng thịt trước khi dùng những kỹ thuật hun khói lẫn nén áp suất để có được thớ thịt và mùi vị như thật. Beyond Meat chủ yếu sử dụng protein đậu Hà Lan, gạo, dầu dừa và dầu hạt cải, còn thịt của Impossible Food chứa protein đậu nành và dầu dừa. Về khía cạnh dinh dưỡng, hầu như không có chênh lệch rõ rệt giữa món burger thịt bò và thịt chay, theo tờ USA Today. Vì thế, dù giá vẫn đắt hơn thịt thật nhưng ngày càng có nhiều người ưa chuộng thịt nhân tạo vì lý do sức khỏe, môi trường hoặc phản đối giết mổ động vật.