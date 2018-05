Lạc quan hội nghị Mỹ - Triều

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng sẽ “làm điều rất có ý nghĩa” để loại bỏ tham vọng hạt nhân của CHDCND Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore ngày 12.6.

Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố trên sau khi loan tin về địa điểm và thời điểm diễn ra cuộc hội đàm lịch sử với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Theo Hãng Sputnik ngày 11.5, phó phát ngôn viên Nhà Trắng Raj Shah đã tiết lộ lý do Singapore được chọn tổ chức sự kiện lớn này.



"Singapore có quan mối hệ với cả Mỹ và Triều Tiên. Họ có thể đảm bảo an ninh cho cả Tổng thống Mỹ Donald Trump lẫn lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ngoài ra, họ còn đảm bảo được tính trung lập", ông Shah nhấn mạnh. Cũng theo ông Shah, Singapore còn có kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện quốc tế, như cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu hồi tháng 11.2015. Thông tin chi tiết về hội nghị vẫn đang được hai bên bàn thảo, đại diện Nhà Trắng cho hay. Tuy nhiên, ông Shah cũng nói rằng dù việc tổ chức hội nghị đã được thống nhất song sự kiện này vẫn có thể bị tạm dừng vì mọi lý do.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trước đó cho biết hội nghị dự kiến sẽ diễn ra trong một ngày, song vẫn có thể kéo dài nếu còn nhiều vấn đề cần bàn thảo. Singapore đã xác nhận hội nghị Mỹ - Triều sẽ diễn ra ở nước này. Tờ The Straits Times dự đoán ba địa điểm có thể tổ chức hội nghị là khách sạn Shangri-La, Marina Bay Sands và đảo Sentosa. Trong đó, khách sạn Shangri-La là lựa chọn hàng đầu vì là nơi sẽ diễn ra Diễn đàn an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương thường niên mang tên Đối thoại Shangri-la vào đầu tháng tới, nên công tác chuẩn bị an ninh và hậu cần đã có sẵn.

Cùng ngày, nhật báo The Mainichi (Nhật Bản) dẫn lời một quan chức ngoại giao Mỹ cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ đến Singapore vào thời điểm diễn ra hội nghị Mỹ - Triều. Nguồn tin này cho hay nếu viễn cảnh trên xảy ra thì nhiều khả năng sẽ có cuộc gặp giữa lãnh đạo 3 nước. Hiện các bên liên quan chưa bình luận về thông tin này.