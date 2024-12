Trung Đông tiếp tục bất ổn ở Dải Gaza và Syria

Sau khi báo The New York Times đưa tin về việc quân đội Israel đẩy nhanh tiến độ xây dựng tại vùng đất này của người Palestine, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa lên tiếng phản đối mọi hoạt động xây dựng căn cứ thường trực của Tel Aviv tại Dải Gaza.

Phía Mỹ nhắc lại rằng Ngoại trưởng Antony Blinken đã phản đối sự hiện diện thường trực của Israel tại Gaza. "Không thể có bất cứ sự thu hẹp nào đối với lãnh thổ Gaza. Ngoài ra, cũng không thể có bất cứ việc ép buộc di dời nào đối với người dân Palestine khỏi nhà của họ", AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel nhấn mạnh.

Tương lai Gaza

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chưa thể xác nhận những thông tin trong bài báo trên, trong đó có việc phân tích hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động tăng tốc xây dựng căn cứ diễn ra cùng lúc với việc phá hủy hàng trăm tòa nhà ở miền trung Gaza.

Lực lượng Israel hoạt động tại khu vực hành lang Netzarim ở Gaza Ảnh: IDF

Từ đầu xung đột hồi tháng 10.2023, lực lượng Israel đã kiểm soát tuyến đường dài khoảng 6,5 km được gọi là hành lang Netzarim, cắt ngang Dải Gaza từ biên giới Israel đến Địa Trung Hải, để ngăn người dân trở về phía bắc. Khu vực này dần mở rộng lên khoảng 45 km2 do lực lượng Israel kiểm soát, theo quân đội Israel và các hình ảnh vệ tinh. Trong 3 tháng qua, theo The New York Times, các binh sĩ Israel đã phá hủy hơn 600 tòa nhà, dường như nhằm tạo vùng đệm và mở rộng mạng lưới các tiền đồn với tháp liên lạc và công sự phòng thủ. Bài báo cho rằng Israel có ít nhất 19 căn cứ lớn và hàng chục căn cứ nhỏ trong khu vực này. Các động thái trên làm dấy lên nghi vấn Israel trú đóng lâu dài tại Gaza.

Phát ngôn viên quân đội Israel Nadav Shoshani xác nhận việc mở rộng khu vực ven hành lang Netzarim, nhưng khẳng định mục đích nhằm giúp lực lượng Israel dễ duy trì kiểm soát. "Bất cứ những gì được xây dựng tại đó đều có thể tháo dỡ trong vòng một ngày", ông khẳng định. Trong động thái chuẩn bị cho tương lai Gaza, phong trào Fatah và Hamas vừa thỏa thuận lập một ủy ban để cùng điều hành vùng đất này, dù hai bên từng đối lập gay gắt.

Căng thẳng tại Syria

Liên quan bạo lực tại Trung Đông, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết quân đội nước này vừa thực hiện một cuộc "tấn công tự vệ" nhằm vào các hệ thống vũ khí ở miền đông Syria.

Theo đó, lực lượng Mỹ đã phá hủy một số bệ phóng rốc két di động, một xe tăng và súng cối trong ngày 3.12. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết những vũ khí trên "là mối đe dọa rõ ràng và sắp xảy ra đối với các lực lượng Mỹ và liên minh" chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

"Chúng tôi vẫn đang đánh giá xem ai là người sử dụng những vũ khí này, nhưng chúng tôi biết rằng có những nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn trong khu vực từng tiến hành các cuộc tấn công", ông phát biểu và cho biết cuộc tập kích của Mỹ không liên quan xung đột leo thang giữa lực lượng đối lập và quân chính phủ Syria.

Liên quan tình hình leo thang giao tranh ở Syria, Nga và Mỹ ngày 3.12 đấu khẩu nảy lửa trong cuộc họp của HĐBA LHQ về vấn đề này. Phó đại sứ Mỹ tại LHQ Robert Wood cáo buộc lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Nga gây thương vong cho dân thường trong các cuộc tấn công vào trường học và bệnh viện. Ngược lại, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia chỉ trích "Mỹ không có đủ can đảm lên án một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào người dân tại các thành phố yên bình của Syria".