Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel ra cảnh báo mới với Iran

Phát biểu trước các quân nhân tại Căn cứ Không quân Ramon ở miền nam Israel, ông Halevi tuyên bố nếu Iran "phạm sai lầm và phóng một loạt tên lửa khác vào Israel, chúng tôi sẽ biết cách chạm tới Iran một lần nữa", theo tờ The Times of Israel.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel Herzi Halevi phát biểu tại Căn cứ Không quân Ramon ở miền nam Israel ngày 29.10 Ảnh: IDF

Ông Halevi nói rằng lý do Israel kiềm chế khi tấn công các nhà máy tên lửa và những địa điểm khác của Iran hôm 26.10 là vì "chúng tôi có thể phải tấn công lần nữa". Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi chưa kết thúc sự kiện này, chúng tôi đang ở giữa chừng".

Ông Halevi cảnh báo tiếp rằng nếu Iran tấn công lần nữa, Israel sẽ "tấn công Iran, với những năng lực mà chúng tôi thậm chí chưa từng sử dụng lần này, và sẽ tấn công dữ dội vào cả những năng lực và địa điểm mà chúng tôi đã miễn cho lần này".

Cuộc tấn công trả đũa của Israel vào các cơ sở quân sự Iran hôm 26.10 xảy ra vài tuần sau cuộc tấn công ngày 1.10 của Iran. Trong cuộc tấn công đó, Iran đã phóng 200 tên lửa đạn đạo vào Israel, khiến hầu hết dân chúng phải chạy đến hầm trú bom và nơi an toàn, gây ra thiệt hại tương đối nhỏ cho các căn cứ quân sự và một số khu dân cư, theo The Times of Israel.

Iran đã cố gắng hạ thấp mức độ thiệt hại do cuộc tấn công ngày 26.10 của Israel, theo The Times of Israel. Hôm 27.10, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei nói rằng "không nên phóng đại hay hạ thấp thiệt hại".

Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Hossein Salami khẳng định Israel đã "không đạt được mục tiêu của mình", đồng thời cảnh báo về "hậu quả cay đắng sẽ không thể tưởng tượng được" đối với Israel.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghei cũng đã cảnh báo rằng Tehran sẽ sử dụng "mọi công cụ hiện có" để đáp trả.