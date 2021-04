Lại căng thẳng vì nguồn gốc Covid-19

“Chúng tôi vẫn quan ngại trước những giả thuyết mang tính loại trừ lẫn nhau, dẫn dắt theo hướng sai lệch về nguồn gốc Covid-19 được thúc đẩy bởi PRC”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Trong khi đó, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 30.3 kêu gọi điều tra sâu hơn giả thuyết SARS-CoV-2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở TP.Vũ Hán (Trung Quốc), dù báo cáo điều tra nguồn gốc Covid-19 kết luận giả thuyết đó là “cực kỳ khó có thể xảy ra”. Báo cáo được công bố ngày 30.3 sau khi nhóm chuyên gia quốc tế do WHO dẫn đầu kết thúc chuyến thăm Vũ Hán hồi cuối tháng 1 và đầu tháng 2 để tìm hiểu nguồn gốc SARS-CoV-2. Giới chức Mỹ lo ngại Bắc Kinh nhúng tay vào báo cáo của WHO vì tài liệu này được soạn thảo với sự hợp tác của phía Trung Quốc, theo CNN.