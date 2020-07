Lãnh án 15 năm tù vì âm mưu tấn công Nhà Trắng bằng súng chống tăng

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 23.7 thông báo tòa án đã kết án một thanh niên 15 năm tù vì tội âm mưu tấn công Nhà Trắng.

AFP dẫn bản cáo trạng cho biết bị cáo Hasher Taheb (sống ở thành phố Cumming, bang Georgia) đã lên kế hoạch tấn công nhắm vào Nhà Trắng , đài tưởng niệm Washington, đài tưởng niệm Lincoln và một giáo đường Do Thái ở Washington D.C và tượng Nữ thần Tự do ở New York