LHQ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch

Cũng trong chiều 22.9, giờ New York (sáng sớm 23.9 giờ Việt Nam), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ. Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước có một loạt hoạt động tiếp xúc song phương bên lề như: gặp gỡ Tổng thống Mông Cổ, Tổng thống Thụy Sĩ, Tổng thống Áo, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu; tiếp lãnh đạo các tập đoàn, công ty lớn của Mỹ như Quantum, Thermo Fisher, Coca Cola, Macquarie, JP Morgan, Bechtel, GE, McDermontt, Boeing... Chủ tịch nước cũng sẽ chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ ; tiếp nhận một số thiết bị vật tư y tế do các công ty của Mỹ trao tặng. Trong tối 22.9 (sáng 23.9 giờ Việt Nam), Chủ tịch nước sẽ gặp gỡ Việt kiều tại Mỹ, chứng kiến lễ tiếp nhận thiết bị y tế do Việt kiều ủng hộ trong nước chống dịch.