Liên minh châu Âu vượt Mỹ về tỷ lệ tiêm vắc xin ngừa Covid-19

“Chúng tôi đã thực hiện được lời hứa của mình. EU trong tuần này đã vượt qua Mỹ về khoản tiêm vắc xin ngừa Covid-19”, Cao ủy Thị trường nội khối Thierry Breton viết trên Twitter.

Dẫn số liệu từ website Our World in Data, Bộ trưởng châu Âu của Pháp Clement Beaune cho biết giờ đây đã có 55,5% dân số EU được tiêm mũi đầu tiên, so với 55,4% ở Mỹ.

Đây được xem là nỗ lực vượt bậc của khối sau thời gian bị chỉ trích vì tụt lại đằng sau Anh và Mỹ trong việc triển khai chương trình tiêm vắc xin Covid-19 , chủ yếu do thiếu vắc xin.

Tình trạng thiếu vắc xin có lúc đã buộc Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hồi tháng 2 phải thừa nhận khối đã mắc sai lầm. Tuy nhiên, bà khẳng định cuộc chiến chống dịch Covid-19 “không phải là cuộc đua nước rút mà là marathon”, cần sự bền bỉ trong dài hạn.

Hiện Cao ủy Breton cho hay EU đã xoay sở vượt qua Mỹ trong lúc vẫn xuất khẩu phân nửa số vắc xin Covid-19 sản xuất cho hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới