Lính Nga say rượu lái thiết giáp đâm sập tường rào sân bay

Một thiết giáp chở quân loại BMP-3 do 2 lính Nga điều khiển trong tình trạng say xỉn đã đâm sập tường rào bảo vệ sân bay ở Volgograd (miền nam Nga) với lý do là... nhầm đường.

Thiết giáp BMP-3 ủi sập hàng rào sân bay quốc tế Volgograd, Nga ngày 20.10.2020 - Baza Telegram Baza Telegram Thiết giáp BMP-3 ủi sập hàng rào sân bay quốc tế Volgograd, Nga ngày 20.10.2020