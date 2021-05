Lò lửa Trung Đông tăng nhiệt

Rạng sáng 14.5, quân đội Israel đăng thông báo trên Twitter rằng “bộ binh đang tấn công Dải Gaza”. Nhiều cơ quan truyền thông phương Tây như The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal hay AFP đồng loạt đưa tin bộ binh Israel đã đặt chân lên lãnh thổ Palestine như một động thái leo thang. Tuy nhiên, khoảng 2 giờ sau đó, người phát ngôn quân đội Israel Jonathan Conricus nói rằng bộ binh Israel chưa hề sang Dải Gaza mà chỉ tấn công từ biên giới, đồng thời giải thích đây chỉ là nhầm lẫn truyền thông.