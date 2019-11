Lo ngại biểu tình bạo động khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Mỹ

Trong chuyến thăm thủ đô Washington D.C hồi năm 2017, lực lượng an ninh hộ tống Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bị bắt quả tang tấn công người biểu tình, đụng độ với đặc vụ Cục An ninh Ngoại giao Mỹ (DS) và Mật vụ Mỹ.

Tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ mới được rò rỉ cho giới truyền thông gần đây mô tả chi tiết vụ lộn xộn, đánh nhau trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày của ông Erdogan hồi 2017, theo tờ The Washington Post . Những vụ đụng độ giữa nhân viên an ninh bảo vệ Tổng thống Erdogan và lực lượng an ninh Mỹ xảy ra ngay từ khoảnh khắc chuyên cơ hạ cánh xuống sân bay. Bên cạnh đó, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ còn tấn công người biểu tình phản đối ông Erdogan, khiến ít nhất 11 người bị thương, bao gồm đặc vụ DS và cảnh sát Mỹ.

Tổng thống Erdogan dự kiến sẽ trở lại thủ đô Washington vào ngày 13.11. Bộ Ngoại giao Mỹ và Sở cảnh sát Washington D.C chuẩn bị đối phó nguy cơ biểu tình bùng phát. Đây là thời điểm nhạy cảm do Mỹ hồi tháng rồi rút quân khỏi Syria, dọn đường cho Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch quân sự ở đông bắc Syria chống lại lực lượng người Kurd.

Cảnh sát trưởng Peter Newsham không cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch đảm bảo an ninh, nhưng nhấn mạnh “sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao và áp dụng mọi biện pháp có thể nhằm tránh xung đột tái diễn như năm 2017”. Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump sắp tới, ông Erdogan dự kiến sẽ thảo luận nhiều vấn đề bao gồm Mỹ áp đặt các lệnh cấm vận chống Thổ Nhĩ Kỳ.

Bà Lusik Usoyan, một trong số những người biểu tình bị thương cách đây 2 năm, cho biết bà không hoan nghênh ông Erdogan đến Washington D.C. Bà Usoyan đã đệ đơn kiện chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ với cáo buộc bị lực lượng an ninh hộ tống Tổng thống Erdogan tấn công, đá liên tiếp vào đầu hồi 2017, dẫn đến sụt giảm trí nhớ, phải nghỉ việc. Ngoài ra, 4 người biểu tình khác cũng đệ đơn kiện chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ . “Chúng tôi sẽ tiếp tục biểu tình phản đối chuyến thăm của ông Erdogan”, bà Usoyan cho biết thêm.

Các nhân viên an ninh hộ tống Tổng thống Erdogan tấn công người biểu tình ở thủ đô Washington D.C hồi năm 2017 Ảnh chụp màn hình The Washington Post

Tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả chi tiết những vụ đụng độ dọc theo đại lộ Massachusetts hướng đến Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Washington D.C vào ngày 16.5.2017. Theo đó, các nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp lời cảnh báo của cảnh sát Mỹ, đã xé biểu ngữ, đấm đá người biểu tình, thậm chí tấn công cảnh sát và nhân viên Mật vụ Mỹ. Một nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã đấm vào mặt một sĩ quan cảnh sát Mỹ khiến ông này bị thương, chảy máu mũi.

Sau chuyến thăm năm 2017, có hai người Mỹ ủng hộ ông Erdogan, mỗi người lãnh án tù 366 ngày vì tội tấn công người biểu tình. Trong khi đó, các nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ không bị xử phạt và trở về nước. Lúc đó, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định họ có quyền miễn trừ ngoại giao, không bị truy tố và đổ lỗi cho lực lượng an ninh Mỹ không có biện pháp đảm bảo an toàn, gây hấn và kích ngòi những vụ đánh nhau. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời khẳng định các hành động của nhân viên an ninh chỉ nhằm mục đích tự vệ, đảm bảo an toàn cho Tổng thống Erdogan.