Lực lượng an ninh Myanmar bao vây, truy lùng người biểu tình tại Yangon

Hãng Reuters ngày 9.3 đưa tin lực lượng an ninh Myanmar bao vây hàng trăm người biểu tình trẻ suốt đêm tại một quận ở Yangon và dọa sẽ truy lùng họ tại từng nhà.

Hàng ngàn người đổ ra đường biểu tình bất chấp lệnh giới nghiêm ban đêm nhằm ủng hộ những thanh niên tham gia biểu tình tại quận Sanchaung, nơi diễn ra biểu tình hằng ngày nhằm phản đối chính quyền quân sự nắm quyền sau chính biến ngày 1.2.

Cảnh sát thông báo họ sẽ kiểm tra từng nhà truy tìm những người không phải người địa phương và sẽ trừng phạt những người trốn tránh.

Tại các quận khác, hàng ngàn người bất chấp lệnh giới nghiêm sau 20 giờ, kêu gọi “trả tự do cho các sinh viên ở Sanchaung”, khiến cảnh sát nổ súng và dùng lựu đạn gây choáng để giải tán.

Đài MRTV trước đó đưa tin “sự kiên nhẫn của chính phủ đã hết và trong lúc giảm thiểu thương vong khi ngăn chặn những kẻ nổi loạn, đa số mọi người đều muốn ổn định hoàn toàn và kêu gọi có thêm các biện pháp hữu hiệu chống lại những kẻ nổi loạn”.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi lực lượng an ninh Myanmar “kiềm chế tối đa” và trả tự do an toàn cho tất cả mà không dùng bạo lực hay bắt giữ, theo phát ngôn viên Stephane Dujarric của Liên Hiệp Quốc.

Tương tự, văn phòng Liên Hiệp Quốc tại Myanmar cùng các đại sứ quán Mỹ, Anh kêu gọi lực lượng an ninh Myanmar cho phép người biểu tình rời đi mà không bắt giữ hoặc dùng bạo lực.