Lý thú thị trấn đón giáng sinh quanh năm

Ở thị trấn North Pole, nhiệt độ trung bình trong năm dao động từ -4 oC đến 22 oC và du khách chỉ thường đến đây giai đoạn tháng 6, 7 do thời tiết có phần ấm hơn.

North Pole là điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng và Cục Bưu chính Mỹ công nhận đây là địa chỉ chính thức của Santa Claus (Ông già Noel), theo BBC.

Một nhóm tình nguyện viên tại căn cứ không quân Eielson gần North Pole giữ truyền thống trả lời thư của trẻ em gửi cho ông già Noel nhân dịp giáng sinh hằng năm.

"Ông già Noel là một người bận rộn. Tôi chắc chắn ông ấy cảm kích sự giúp đỡ của chúng tôi. Chúng tôi viết thư hồi âm cho trẻ em khắp thế giới . Lúc còn bé, tôi cũng viết thư cho ông già Noel và cầu mong ông hồi âm", nữ binh sĩ Mitzi Wilcox thuộc căn cứ Eielson chia sẻ.

Thị trấn North Pole nổi tiếng với cửa hàng bán quà lưu niệm Santa Claus House (Nhà ông già Noel). Bên ngoài cửa hàng có bức tượng ông già Noel bằng sợi thủy tinh thuộc hàng lớn nhất thế giới và một đàn tuần lộc thuần hóa.

Bên ngoài Santa Claus House được ví là nhà của ông già Noel Shutterstock

“Nhiều người bạn tôi quen biết trên mạng không tin rằng có sự tồn tại của North Pole. Tôi còn phải gửi cả bản đồ Google để chứng minh đây là một thị trấn thực sự”, anh Cody Meyer (21 tuổi) nói với BBC. Anh Meyer sinh ra, lớn lên ở North Pole và hiện đang làm việc ở Santa Claus House.

Với dân số 2.117 người, thị trấn North Pole nằm cách Bắc Cực thực sự khoảng 2.700 km. Trong dịp giáng sinh năm nay, ban ngày không có nhiều ánh nắng ở thị trấn này.

"Mặt trời mọc vào khoảng 11 giờ và lặn khoảng 15 giờ. Vì thế, mọi người chỉ có thể tận hưởng ánh nắng khoảng bốn giờ", Meyer giải thích. “Người dân phải sử dụng bóng đèn giả lập ánh sáng mặt trời và bổ sung các loại vitamin cần thiết", theo cô Wilcox.

Người dân ở North Pole đón bình minh vào lúc 10 giờ 40, trong lúc nhiệt độ là -2 oC Shutterstock

Dù thời tiết khắc nghiệt, nhưng người dân ở North Pole thích hoạt động ngoài trời như trượt tuyết, lái xe trượt tuyết (snowmobile) và câu cá trên băng.

“Đối với tôi, giáng sinh là thời điểm tuyệt vời nhất trong năm”, cô Wilcox nói. Trong khi đó, anh Meyer chia sẻ: “Tôi muốn sống ở North Pole lâu dài và có thể là trọn đời”.