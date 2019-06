Mật nghị Bilderberg và nghi vấn quyền lực ngầm

Hội nghị năm nay diễn ra từ ngày 30.5 - 2.6 tại khách sạn 5 sao Fairmont Le Montreux Palace nằm bên bờ hồ Geneva, thành phố Montreux. Danh sách tham dự gồm hàng loạt tên tuổi có sức ảnh hưởng như Quốc vương Hà Lan Willem-Alexander, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen, Bộ trưởng Kinh tế - Tài chính Pháp Bruno Le Maire, lãnh đạo Microsoft Satya Nadella, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger hay cựu Thủ tướng Ý Matteo Renzi... Con rể và là cố vấn cấp cao của Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner cũng được mời trong khi Ngoại trưởng Mike Pompeo được xác nhận đã đến dự dù không có tên trong danh sách khách mời, theo tờ The New York Times.

Tác giả cuốn The True Story of the Bilderberg Group (tạm dịch: Sự thật về nhóm Bilderberg), ông Daniel Estulin từng chỉ ra những sự trùng hợp khi các tổng thống Mỹ George H.W.Bush, Bill Clinton hay Thủ tướng Anh Tony Blair, Thủ tướng Đức Angela Merkel đều tham dự Hội nghị Bilderberg trước khi được ngồi vào các chiếc ghế quyền lực ấy. Tạp chí The New American thì loan tin rằng 3 thành viên của chính quyền Tổng thống Trump gồm Cố vấn an ninh quốc gia H.R.McMaster, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross và Trợ lý tổng thống Christopher Liddell từng “bị triệu tập” đến hội nghị năm 2017 để “nhóm quyền lực đen” thuộc Bilderberg gây áp lực, buộc ông Trump phải từ bỏ chính sách “Nước Mỹ trước tiên” vì nó đi ngược lại chủ trương toàn cầu hóa mà nhóm này gầy dựng nhiều năm qua.