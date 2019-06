Mỹ - Trung đấu khẩu tại Đối thoại Shangri-La

Bước ngoặt mới trong chiến lược của Mỹ Đó là một trong các ý kiến của nhiều chuyên gia quốc tế nhận định với Thanh Niên xung quanh bài phát biểu của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan tại Đối thoại Shangri-La ngày 1.6, và báo cáo chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mà Lầu Năm Góc công bố cùng ngày. Bà Bonnie Glaser (Giám đốc chương trình Sự trỗi dậy của Trung Quốc - CSIS, Mỹ): Bài phát biểu của quyền Bộ trưởng Shanahan đã đưa ra thông điệp trấn an các nước rằng: Cạnh tranh Mỹ - Trung sẽ không dẫn đến xung đột; Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình và rộng mở đang được Washington củng cố nên sẽ đạt hiệu quả cân bằng hơn; Mỹ hiểu rằng kinh tế là điều cần thiết cho an ninh khu vực. Ông Shanahan kêu gọi các nước trong khu vực tăng cường bằng khả năng của chính mỗi quốc gia nhằm góp phần đảm bảo an ninh chung. Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc nhưng để ngỏ khả năng hợp tác giữa Washington và Bắc Kinh. TS Patrick Cronin (Chủ tịch chương trình An ninh châu Á - Thái Bình Dương, Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ): Việc đưa ra báo cáo chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ghi dấu là lần đầu tiên sau nhiều năm, Lầu Năm Góc đưa ra đánh giá và các hoạt động khu vực châu Á - Thái Bình Dương nằm chung trong một báo cáo duy nhất. Điều này phù hợp với Chiến lược an ninh quốc gia và Chiến lược an ninh quốc phòng của chính quyền Tổng thống Donald Trump, cũng mở rộng phạm vi địa lý kết hợp toàn bộ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Báo cáo trên kêu gọi một chiến dịch phục hồi mối quan tâm trong quá khứ trong bối cảnh giữa các sức mạnh bền bỉ của Mỹ, vai trò quan trọng của một số đối tác như VN... kết hợp tạo thành một tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Dù không có nhiều chi tiết mới, nhưng tài liệu này đã tập hợp thành một chuỗi bài bản và mạch lạc hơn. TS Collin Koh Swee Lean (chuyên gia quân sự tại Trường Nghiên cứu quốc tế S.Rajaratnam - Singapore): Bài phát biểu của ông Shanahan không trực tiếp nêu tên Trung Quốc, có lẽ vì phía Washington không muốn Đối thoại Shangri-La lần này quá căng thẳng. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên mà ông Shanahan tham dự Đối thoại Shangri-La trong vai trò người đứng đầu Lầu Năm Góc. Bên cạnh đó, tối hôm trước thì ông Shanahan và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa cũng đã có cuộc gặp gỡ ngắn. PGS-TS Richard Heydarian (chuyên gia phân tích quốc tế tại Philippines): Việc Lầu Năm Góc đưa ra báo cáo chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như một chỉ dấu cho thấy chính quyền của Tổng thống Trump nhận thấy những gì mà tổng thống tiền nhiệm Barack Obama làm đối với khu vực là chưa đủ. Kết hợp với hàng loạt động thái của Washington gần đây như tăng cường hiện diện hải quân trong khu vực, cam kết hỗ trợ nhiều hơn cho các đồng minh, thì có lẽ điều mà Mỹ hướng đến không chỉ là tự do hàng hải. Tôi cho rằng Mỹ đang thể hiện sẵn sàng leo thang trước các hành động của đối phương. Qua đó, tình hình chính trị khu vực đang ngày càng nóng lên. Ngô Minh Trí (thực hiện)