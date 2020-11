Mật vụ Mỹ sẽ bảo vệ Tổng thống Trump như thế nào khi ông rời Nhà Trắng?

Luật được quốc hội Mỹ thông qua hồi năm 1965 quy định Cơ quan Mật vụ Mỹ được ủy quyền bảo vệ các cựu tổng thống và vợ/chồng của họ trọn đời sau khi họ rời Nhà Trắng.

Theo Đài ABC News, văn phòng tại Miami của Cơ quan mật vụ Mỹ cũng bắt đầu xem xét tăng thêm lực lượng tại Mar-a-Largo.

Đài ABC News dẫn một nguồn tin cảnh sát cho hay Sở Cảnh sát New York sẽ phối hợp với Cơ quan Mật vụ Mỹ để giảm bớt các nhân viên an ninh tại Tòa tháp Trump ở khu Manhattan (New York) kể từ sau ngày 20.1.2021.