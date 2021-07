Máy bay An-26 chở theo 29 người mất tích tại Nga

Hãng Sputnik đưa tin chiếc máy bay An-26 gồm phi hành đoàn 6 người cùng 22 hành khách bị mất liên lạc trên đường từ thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky ở bờ đông của bán đảo Kamchatka đến thị trấn Palana ở bờ tây của bán đảo.

Thông tin về số người trên máy bay vẫn còn nhiều mâu thuẫn. Đài RT đưa tin có 29 người trên máy bay, trong đó có 23 hành khách và tổ bay 6 người. Trên máy bay được cho là có 1-2 trẻ em.

“Toàn bộ các dịch vụ khẩn cấp đã được báo động và được điều động đến kiểm tra đường di chuyển của máy bay. Hai trực thăng và một máy bay chuyên dụng đang khảo sát tại khu vực. Binh lính cứu hộ cũng sẵn sàng di chuyển từ Palana đến điểm phát hiện máy bay”, chính quyền khu vực thông báo.

Giới chức Nga đang điều tra liều việc máy bay mất tích có phải do vi phạm quy tắc an toàn bay hay không. TASS dẫn một nguồn tin nói rằng chiếc An-26 có thể đã rơi xuống biển trong khi hãng Interfax nói máy bay dường như rơi xuống gần một mỏ than gần Palana.