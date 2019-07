Máy bay chở 153 người suýt cạn nhiên liệu vì tìm điểm hạ cánh trong thời tiết xấu

Chuyến bay UK 944 của hàng không Vistara chở theo 153 hành khách từ Mumbai đến Delhi ở Ấn Độ đã gặp phải thời tiết xấu vào ngày 15.7.

Sau khi đã bay vòng khoảng 60 phút trên bầu trời Delhi nhưng thời tiết vẫn không cải thiện, chiếc máy bay Aibrus A320Neo buộc phải chuyển hướng sang Lucknow ở cách đó 420 km.

Tuy nhiên, vì tầm nhìn đột ngột bị giảm xuống trên bầu trời Lucknow, các phi công lại phải thử đáp xuống sân bay khác tại Prayagraj cách đó 30 phút, nhưng chỉ 7 phút sau đó lại buộc phải quay về Lucknow.

Đến giai đoạn này, máy bay gần như cạn nhiên liệu và bắt đầu sử dụng nguồn dự phòng khẩn cấp, và buồng lái phát ra tín hiệu cầu cứu.

Toàn cảnh hành trình gây sốc của chuyến bay Chụp từ TOI

May mắn là thời tiết có chuyển biến tốt hơn để phi cơ hạ cánh xuống Lucknow trong tình trạng chỉ còn 200 kg nhiên liệu, tức từ 5-6 phút trên không, theo The Times of India hôm 17.7. Khi cất cánh, máy bay mang theo khoảng 8.500 kg xăng.

Một phi công kỳ cựu nhận xét: “Thật là một phép màu khi họ có thể đáp được”. Ông chỉ trích quyết định của phi công khi điều khiển máy bay qua Prayagraj thay vì hạ cánh theo cơ chế tự động xuống Lucknow.

Thời gian bay từ Mumbai đến Delhi vào khoảng 2 giờ, nhưng chuyến bay hồi đầu tuần ở trên không gần 4 giờ vì đã phí hơn 60 phút bay vòng trên bầu trời Delhi trước khi chuyển hướng.

Tổ lái đã bị cấm bay và đang đối mặt với cơ quan điều tra Ấn Độ về quyết định gây nguy hiểm cho hành khách.