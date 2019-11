Máy bay chuyển hướng vì nữ hành khách liên tục la hét

Sau khi Bộ Nội vụ Mỹ ngừng sử dụng hơn 800 thiết bị bay không người lái do Trung Quốc sản xuất vì lý do an ninh, chính quyền Bắc Kinh gọi đây là hành vi “lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia”.