Máy bay Mỹ do thám Biển Đông với tần suất cao chưa từng có

Cụ thể, tổ chức Sáng kiến thăm dò Biển Đông (SCSPI) ngày 3.3 thông báo tổ chức này đã ghi lại 75 hoạt động của máy bay do thám có người lái và không người lái của Mỹ trong tháng 2 tại Biển Đông.

Theo dữ liệu được SCSPI thu thập, phần lớn các chuyến bay là của máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon với tần suất bay là mỗi ngày.

Các máy bay khác được nhìn thấy bao gồm máy bay trinh sát EP-3E Aires và RC-135W Rivet Joint; máy bay trinh sát RC-135U Combat Sent; máy bay do thám E-8C; máy bay do thám không người lái MQ-4C Triton; và máy bay tuần biển và săn ngầm P-3C Orion.

SCSPI lưu ý rằng một loại máy bay thương mại CL-604 Bombardier Challenger đã bay qua Biển Đông vào ngày 25.2.

SCSPI mô tả chiếc CL-604 đã được cải tiến để hoạt động như một “phiên bản đơn giản” của Poseidon.

Ngoài ra, Lầu Năm Góc đang tiếp tục thuê các nhà thầu quốc phòng cho các nhiệm vụ theo dõi trong khu vực Biển Đông, theo SCSPI.

Anh, Pháp tăng cường hoạt động quân sự ở Biển Đông

SCSPI cho hay ngày 8.2 chứng kiến nhiều chuyến bay nhất trong một ngày, với 6 máy bay do thám của Mỹ được phát hiện trên Biển Đông.

Đây cũng là ngày trước khi Hải quân Mỹ tổ chức cuộc tập trận với sự tham gia của hai nhóm tác chiến tàu sân bay ở Biển Đông là USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz.

Tổng cộng, SCSPI ghi nhận 75 chuyến bay do thám của Mỹ trên Biển Đông trong tháng 2, so với con số 70 chuyến bay được được nhìn thấy hồi tháng 1.