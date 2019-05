Mịt mờ đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Hiện cả Mỹ và Trung Quốc đều đưa ra những tín hiệu trái ngược nhau về các bước đi sắp tới. Reuters dẫn lời Phó thủ tướng Lưu Hạc, người giữ nhiệm vụ dẫn đầu đoàn đàm phán của Trung Quốc , tuyên bố hai bên sẽ tiếp tục gặp nhau ở Bắc Kinh “trong tương lai” sau khi chuyến công du Washington D.C của ông hồi tuần trước không mang lại kết quả nào. Bản thân Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cũng cho hay ông có thể đến Bắc Kinh sớm để tiếp tục đàm phán. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, mọi cuộc thảo luận về chuyến thăm của ông Mnuchin đều đình trệ sau khi chính quyền Tổng thống Trump có động thái được cho là nhằm cấm cửa Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc. Hôm 15.5, Tổng thống Trump ký sắc lệnh cấm sử dụng thiết bị từ những công ty “gây nguy cơ không thể chấp nhận cho an ninh quốc gia Mỹ hay an ninh và an toàn của người Mỹ”. Ngay sau đó, Bộ Thương mại Mỹ đưa Huawei và 68 chi nhánh ở 26 quốc gia vào “danh sách đen”, khiến tập đoàn này gặp khó khăn hơn trong việc mua linh kiện và công nghệ quan trọng từ Mỹ.