Mô hình giải quyết tranh chấp ở Biển Đông

Tổng thống Trump cảnh báo về Huawei

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua kêu gọi chính phủ Anh cẩn trọng về mối đe dọa an ninh quốc gia nếu cho phép Tập đoàn Huawei tham gia dự án mạng di động 5G. “Anh có lựa chọn riêng, nhưng phải thận trọng trước nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. Hai quốc gia chúng ta hợp tác về chia sẻ thông tin tình báo nên Anh cần phải thật sự cảnh giác”, tờ The Sunday Times dẫn lời nhà lãnh đạo nói. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo Đức cùng những quốc gia khác nên cân nhắc về mối đe dọa an ninh trong hợp tác công nghệ với Trung Quốc, cụ thể là thiết bị của Huawei, theo Reuters.

Về phần mình, chính phủ Trung Quốc hôm qua công bố Sách trắng xung đột thương mại với Mỹ với nội dung cảnh báo Washington “phải chịu trách nhiệm vì bế tắc trong tiến trình đàm phán”.