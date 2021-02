Mỏ vàng cháy, ít nhất 6 người thiệt mạng ở Trung Quốc

Hãng Reuters ngày 18.2 đưa tin ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một mỏ vàng ở tỉnh Sơn Đông ( Trung Quốc ), khiến chính quyền địa phương tiến hành chiến dịch truy quét các cơ sở thiếu an toàn.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 6 giờ (giờ địa phương), trong lúc đang bảo trì mỏ vàng Tào Gia Oa thuộc thành phố Chiêu Viễn.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, có tổng cộng 10 thợ mỏ bị mắc kẹt, trong đó có 4 người được cứu và đưa đến bệnh viện.

Vụ hỏa hoạn là sự cố lớn thứ 2 tại các mỏ vàng ở Sơn Đông trong hơn 1 tháng qua.

Vào tháng trước, 11 thợ mỏ bị mắc kẹt trong vụ nổ tại mỏ vàng Hổ Sơn đã được đưa ra ngoài sau 2 tuần mắc kẹt bên dưới. Sự việc khiến 10 thợ mỏ khác thiệt mạng, khiến cơ quan chức năng siết việc thanh tra an toàn.

Cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp tỉnh Sơn Đông cho hay sẽ tiến hành chương trình thanh tra toàn diện cho đến cuối tháng 3 nhằm đối phó với nguy cơ thiếu an toàn tại các mỏ khoáng sản trừ mỏ than. Những mỏ nào không đáp ứng các tiêu chí về an toàn sẽ bị đóng cửa.