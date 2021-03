Mối lo Trung Quốc đe dọa hạt nhân ở Biển Đông

Quan ngại về luật Hải cảnh của Trung Quốc Trong cuộc đối thoại an ninh trực tuyến ngày 4.3, các quan chức ngoại giao, quốc phòng cấp cao của Mỹ và Nhật Bản trao đổi quan điểm về môi trường an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng như những vấn đề khu vực và hợp tác quốc phòng song phương. Họ phản đối mạnh mẽ những ý đồ đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép ở biển Hoa Đông và Biển Đông, đồng thời bày tỏ quan ngại về luật Hải cảnh của Trung Quốc trao quyền nổ súng cho lực lượng hải cảnh, theo thông báo được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ. Hai bên cũng “khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, nâng cao các khả năng răn đe, ứng phó và đẩy mạnh liên minh Mỹ - Nhật, vốn đang vững chắc hơn bao giờ hết”, theo thông báo. Văn Khoa