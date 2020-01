Mưa to không dập tắt hết cháy rừng ở Úc

Mưa to được dự báo sẽ tiếp tục đổ xuống những khu vực có cháy rừng nghiêm trọng trong hai bang New South Wales và Queensland vào cuối tuần này. Tuy nhiên, hôm qua vẫn còn hàng chục đám cháy ở New South Wales và Victoria chưa được kiểm soát.

Tính từ tháng 9.2019 đến nay, nạn cháy rừng ở Úc đã cướp đi mạng sống của 29 người và hàng triệu con thú, phá hủy khoảng 2.500 ngôi nhà và 10 triệu ha đất.

Mưa to giúp làm sạch không khí đầy khói ở Úc, nhưng Sydney (bang New South Wales), thủ đô Canberra và Melbourne (bang Victoria) hôm qua vẫn còn nằm trong 100 thành phố ô nhiễm hàng đầu thế giới , theo AirVisual.