Mưu đồ binh lực của Trung Quốc ở Biển Đông

Tàu khu trục Mỹ hoạt động tại Trường Sa

Hải quân Mỹ ngày 22.12 thông báo tàu khu trục USS John S.McCain có chuyến hải hành bảo vệ quyền tự do hàng hải tại quần đảo Trường Sa vào cùng ngày. Theo thông báo của hải quân Mỹ, toàn bộ tương tác của tàu McCain với lực lượng quân sự nước ngoài trong chuyến tuần tra đều phù hợp với quy tắc quốc tế. Thông báo nêu rằng lực lượng Mỹ thường xuyên phối hợp với các đồng minh và đối tác có chung cam kết duy trì trật tự quốc tế tự do và rộng mở, thúc đẩy an ninh và thịnh vượng tại khu vực.

Vi Trân