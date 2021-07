Mỹ báo động vũ khí không gian Trung Quốc

Mỹ đầu tư 1,5 tỉ USD cho AI Phát biểu tại hội nghị do Ủy ban An ninh quốc gia về trí tuệ nhân tạo tổ chức hồi đầu tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo rằng giới lãnh đạo Trung Quốc đã đặt mục tiêu chiếm ưu thế toàn cầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) vào năm 2030, theo tờ Nikkei Asia ngày 15.7. Bộ trưởng Austin thông báo Mỹ sẽ đầu tư gần 1,5 tỉ USD vào nghiên cứu và phát triển AI trong 5 năm tới nhằm chiến thắng cuộc chạy đua vũ khí AI với Trung Quốc. Nỗ lực không chỉ liên quan đến các nhà thầu quốc phòng lớn mà còn có sự tham gia của các trường đại học và doanh nghiệp nhỏ. “Bắc Kinh đã nói về việc sử dụng AI cho nhiều nhiệm vụ như giám sát cho đến tấn công mạng hay vũ khí tự hành. Trong lĩnh vực AI, chúng tôi hiểu rằng Trung Quốc là một thách thức so kè. Chúng tôi sẽ cạnh tranh để chiến thắng nhưng sẽ làm điều đó theo cách đúng”, ông Austin nói. Hồi tháng 5, ông Austin phê chuẩn khái niệm Chỉ huy và kiểm soát toàn miền (JADC2), kết nối toàn bộ cảm biến của các quân chủng vào một mạng lưới duy nhất và sử dụng AI để tính toán kế hoạch hành động tối ưu. Lầu Năm Góc đang tìm cách hợp tác với hơn 30 nước để áp dụng mô hình này. Trong trường hợp xung đột nổ ra, việc kết hợp dữ liệu của một nước đồng minh sẽ giúp cải thiện độ chính xác của thông tin tình báo.