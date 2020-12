Mỹ cam kết tăng cường hòa bình và ổn định tại ASEAN

Tờ The Straits Times ngày 10.12 đưa tin tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) do Việt Nam tổ chức trực tuyến từ ngày 9-10.12, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller tái khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực.

Trong tuần này, ông Miller đã đến thăm Philippines và Indonesia trong chuyến công du châu Á , bắt đầu từ ngày 5.12.

Mỹ cũng cam kết hỗ trợ Philippines 23,4 triệu USD để chống đại dịch Covid-19 cũng như giúp người dân Philippines khắc phục hậu quả của các thảm họa thiên tai.

Theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Philippines, quyền Bộ trưởng Miller “nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh Mỹ-Philippines đối với an ninh quốc gia và khu vực, đồng thời thảo luận về cơ hội mở rộng hợp tác an ninh song phương để duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở ”.

Bộ Quốc phòng Mỹ phản ứng Trung Quốc tập trận ở Biển Đông

Trước đó ngày 8.12, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Miller đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto, theo hãng AP.

Hai bộ trưởng đã thảo luận về việc đảm bảo một khu vực Biển Đông và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

Sau cuộc gặp ngày 8.12 và hàng loạt cuộc hội đàm giữa các quan chức quốc phòng hàng đầu hai nước, Mỹ được cho là đã đồng ý bán chiến đấu cơ F-15 và F-18 cho Indonesia, theo tờ Nikkei Asean Review.