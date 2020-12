Mỹ bất ngờ tặng thiết bị quốc phòng trị giá 29 triệu USD cho Philippines

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nhận được các thiết bị quốc phòng trị giá 29 triệu USD từ Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller khi ông có chuyến thăm Philippines vào ngày 8.12, theo tờ South China Morning Post. Ông Lorenzana gọi món quà bất ngờ này là "biểu tượng của mối quan hệ đồng minh nồng ấm giữa Philippines và Mỹ ".

Đây là động thái mới nhất trong số hàng loạt hỗ trợ mà Mỹ dành cho Philippines gần đây để đương đầu với sự lấn lướt ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Trước đó, Mỹ đã tặng cho Philippines các loại vũ khí dẫn đường chính xác trị giá 18 triệu USD; Hệ thống máy bay không người lái ScanEagle; và 23,4 triệu USD tiền viện trợ cho các nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề vì cơn bão gần đây.

Bộ trưởng Lorenzana lưu ý: "Philippines là nước nhận viện trợ quân sự lớn nhất của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", nhưng không nêu cụ thể những gì ông và Bộ trưởng Miller đã thảo luận trong cuộc hội đàm.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Philippines chỉ lưu ý hai bên đã nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác quân sự. Điều này được cho là nhắm vào Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng (VFA) giữa hai nước. Hồi tháng 2, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố hủy bỏ nhưng sau đó khôi phục VFA.

Theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Philippines, Quyền Bộ trưởng Miller "nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh Mỹ-Philippines đối với an ninh quốc gia và khu vực, đồng thời thảo luận về cơ hội mở rộng hợp tác an ninh song phương để duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở".

Video hiếm về quân đội Mỹ thực hiện nhiệm vụ trên biển Đông

Trước chuyến thăm Philippines kéo dài 1 ngày, ông Miller có bài viết được đăng tải trên tờ The Philippine Star (Philippines) vào ngày 7.12.

Trong bài báo của mình, ông Miller tái khẳng định chiến lược an ninh của Tổng thống Donald Trump bao gồm "kịch liệt phản đối mạnh mẽ các hoạt động cưỡng bức và gây bất ổn của Trung Quốc trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhất là ở Biển Đông ".

Ông Miller đồng thời nhấn mạnh Mỹ xem phán quyết năm 2016 của Tòa án Trọng tài thường trực (PCA) là quyết định cuối cùng và ràng buộc pháp lý đối với Trung Quốc. Cụ thể, PCA bác bỏ yêu sách chủ quyền “ đường lưỡi bò ” phi lý của Trung Quốc nuốt trọn gần hết Biển Đông. PCA được thành lập theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Sau đó, Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Hoàng Khê Liên lên tiếng chỉ trích bài viết của Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và cho rằng "mục đích chuyến thăm Philippines của ông Miller không phải là thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực, mà là tạo ra sự hỗn loạn và đối đầu trong khu vực đến tận những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ chính phủ đương nhiệm", ông Hoàng nói.