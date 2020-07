Mỹ cảnh báo công dân nguy cơ bị bắt giữ tùy tiện ở Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11.7 phát cảnh báo an ninh, kêu gọi công dân Mỹ tại Trung Quốc tăng cường cảnh giác trước nguy cơ bi lực lượng hành pháp sở tại bắt giam tùy tiện và cấm xuất cảnh.

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo rằng công dân Mỹ có thể bị bắt giữ mà không được tiếp cận với cơ quan lãnh sự và cũng không được thông báo về lý do bị bắt. Bên cạnh đó, người bị bắt có thể bị thẩm vấn và giam giữ trong thời gian dài vì những lý do liên quan đến an ninh quốc gia.

“Công dân Mỹ có thể bị lực lượng an ninh tạm giữ và/hoặc trục xuất vì gửi tin nhắn cá nhân trên các thiết bị điện tử chỉ trích chính quyền Trung Quốc ”, cảnh báo nêu.

Trung Quốc hạn chế thị thực với Mỹ để trả đũa vấn đề Hồng Kông

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cảnh báo này. Phía Trung Quốc chưa có phản ứng gì.

Mới đây, Mỹ vừa áp đặt lệnh cấm vận đối với các quan chức của Trung Quốc về cáo buộc liên quan chính sách tại khu tự trị Tân Cương . Phía Trung Quốc sau đó chỉ trích Mỹ can thiệp vấn đề nội bộ và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả.