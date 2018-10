Mỹ cảnh báo đặc vụ Nga trước thềm bầu cử giữa kỳ

Tờ The Washington Post ngày 24.10 dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ cho hay Bộ tư lệnh An ninh mạng (Cybercom) đang tiến hành chiến dịch nhằm phòng chống cái gọi là can thiệp của Nga vào bầu cử quốc hội Mỹ giữa kỳ sắp tới.