Mỹ cảnh báo sẽ trục xuất sinh viên Trung Quốc do thám

Theo tờ The New York Times, chính phủ Mỹ đang xem xét hủy bỏ thị thực (visa) của hàng ngàn sinh viên cao học Trung Quốc vì họ có dính líu với quân đội Trung Quốc

Khi được hỏi về thông tin của tờ The New York Times, Ngoại trưởng Pompeo cho rằng các sinh viên cao học Trung Quốc "không nên ở trong các trường đại học của Mỹ để thực hiện hoạt động do thám".