Mỹ có thể phê chuẩn nhanh vắc xin Covid-19

Tờ Financial Times hôm qua đưa tin ông Stephen Hahn, người đứng đầu FDA, tuyên bố cơ quan này sẵn sàng cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin ngừa Covid-19 trước khi kết thúc giai đoạn 3 của cuộc thử nghiệm lâm sàng trên người, nếu thấy “lợi nhiều hơn hại”. Trả lời phỏng vấn tờ Financial Times, ông Hahn khẳng định quyết định cấp phép khẩn nếu được đưa ra sẽ hoàn toàn dựa trên khoa học, y tế và dữ liệu, chứ không bị tác động bởi yếu tố chính trị, như cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới.

Ông Hahn cũng nói rằng cách an toàn nhất để sử dụng vắc xin trước khi kết thúc các thử nghiệm giai đoạn 3 sẽ là cấp phép sử dụng khẩn cấp cho một số nhóm người, thay vì phê chuẩn dùng đại trà. Tuyên bố của ông Hahn được đưa ra khoảng một tuần sau khi FDA cho phép sử dụng huyết tương từ người khỏi Covid-19 để điều trị bệnh này.

Trong khi đó, Trung Quốc và Nga đều đã phê chuẩn vắc xin của mình mà không chờ đến khi kết thúc các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Đây là khâu kiểm tra mức độ an toàn và tính hiệu quả của vắc xin. Theo tờ The Guardian, Bộ Y tế Anh ngày 28.8 cho biết đang tính tới việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo nước này có thể cấp phép cho loại vắc xin trong năm nay nếu có đủ bằng chứng về tính an toàn và hiệu quả.