Trong bài phát biểu về chiến lược của Mỹ nhằm hỗ trợ kết thúc cuộc nội chiến Syria kéo dài 7 năm tại Đại học Stanford hôm 17.1, Ngoại trưởng Tillerson nhấn mạnh sứ mệnh của quân đội Mỹ là tiêu diệt IS và ngăn chặn sự trở lại của tổ chức này, theo AFP.

Mặt khác, ông Tillerson nói rõ rằng Mỹ triển khai binh sĩ tới Syria là nhằm hỗ trợ tạo ra sự ổn định cần thiết cho người dân Syria để lật đổ Tổng thống Assad và ngăn chặn tầm ảnh hưởng của Iran.

Mỹ đã triển khai khoảng 2.000 binh sĩ tới Syria và nhiều chiến đấu cơ Mỹ đang tuần tra trên bầu trời phía đông của Syria, truy lùng những thành viên còn lại của IS sau khi nhóm này bị đánh bại khỏi khu vực. Ngoài ra, liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu cũng đang tiến hành lập lực lượng biên giới 30.000 quân để bảo vệ phía đông Syria.

Ngoại trưởng Tillerson cho rằng Washington sẽ không bị lôi kéo vào nội chiến Syria như là bên tìm kiếm thay đổi chế độ ở nước này hay tham gia vào một sứ mệnh xây dựng đất nước lâu dài.

Thay vào đó, vai trò của Mỹ sẽ cung cấp sự ổn định để tạo điều kiện nối lại tiến trình hòa bình do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu và tìm ra giải pháp thay thế cho sự cầm quyền của Tổng thống Assad và tầm ảnh hưởng của Iran.

“Sự ra đi của Assad thông qua tiến trình do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu sẽ tạo điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài ở Syria và an ninh dọc các biên giới”, Ngoại trưởng Mỹ lập luận và nhấn mạnh việc Mỹ không hiện diện ở Syria sẽ “cung cấp cho Iran cơ hội gia tăng vị thế của nước này ở Syria”.

Ông Tillerson cáo buộc Iran, qua những tuyên bố công khai, đã cho thấy nước này muốn tìm kiếm thế thống trị ở Trung Đông và hủy diệt đồng minh của Mỹ là Israel, đồng thời nhấn mạnh Washington sẽ không lặp lại sai lầm của mình trong việc rời khỏi Iraq.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Damascus và Tehran về tuyên bố nói trên của Ngoại trưởng Tillerson.

