Người phát ngôn Ryan Dillon của liên quân chống IS ngày 14.1 thông báo đang cùng với liên minh Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thành lập Lực lượng an ninh biên giới (BSF) tại Syria nhằm ngăn ngừa IS trỗi dậy trở lại, theo AFP. Ông Dillon cho biết đội quân này sẽ có khoảng 30.000 người, trong đó một nửa là binh lính của SDF được tái cơ cấu và phần còn lại đang được chiêu mộ thêm. Nhiệm vụ của BSF là bảo vệ các vùng lãnh thổ do SDF giành lại từ tay IS dọc tuyến biên giới phía bắc Syria giáp với Thổ Nhĩ Kỳ, phần giáp với Iraq ở phía đông nam và vùng dọc thung lũng sông Euphrates - được coi như đường phân cách giữa phe SDF do Mỹ hậu thuẫn với quân chính phủ Syria do Iran và Nga ủng hộ.

Liên quan do Mỹ dẫn đầu cho hay BSF sẽ đảm bảo an ninh biên giới bằng cách thành lập các chốt kiểm tra và thực hiện những chiến dịch loại trừ thiết bị nổ tự chế, bên cạnh đó vẫn tiếp tục chiến đấu chống IS ở tỉnh Deir al-Zor. Người phát ngôn Dillon nói rằng khoảng 230 thành viên đầu tiên của BSF đang được huấn luyện và lực lượng này sẽ hoạt động dưới quyền chỉ huy của SDF. Quan chức truyền thông hàng đầu của SDF Mustefa Bali tuyên bố đây là một giai đoạn hợp tác mới của SDF và liên quân quốc tế, đồng thời khẳng định nhiều khu vực đã được giải phóng cần có một lực lượng mới để bảo vệ.

Tuyên bố thành lập BSF được đưa ra sau khi IS gần như bị đánh bại hoàn toàn tại Syria. Hồi cuối tháng 12.2017, Nga tuyên bố Syria đã sạch bóng IS và Tổng thống Vladimir Putin sau đó cũng ra lệnh rút bớt lực lượng về nước. Ngày 15.1, Bộ Ngoại giao Syria lên án việc thành lập BSF là “sự tấn công trắng trợn” vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Syria, “làm cản trở những giải pháp cho cuộc khủng hoảng”, theo Hãng thông tấn nhà nước SANA. Trong khi đó, quân đội nước này tuyên bố sẽ “xóa sổ” sự hiện diện của Mỹ tại Syria. Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tố cáo “Mỹ đang giúp những kẻ muốn thay đổi chế độ tại Syria” và việc xây dựng BSF sẽ làm chia cắt đất nước này, theo Reuters.

Thổ Nhĩ Kỳ trước nay xem lực lượng YPG (chủ yếu gồm các tay súng người Kurd ở Syria và là thành phần chủ chốt trong SDF) là cánh tay nối dài của Đảng Công nhân người Kurd (PKK), tổ chức mà nước này, Mỹ và EU đều coi là khủng bố. Tuy nhiên, việc Mỹ lâu nay ủng hộ SDF khiến cho mối quan hệ giữa nước này với Thổ Nhĩ Kỳ trong tình trạng căng thẳng. Trong động thái mới nhất, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố BSF là mối nguy cho an ninh quốc gia và đe dọa sẽ có biện pháp đáp trả cần thiết. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm qua cũng tuyên bố sẽ xóa sổ lực lượng mà ông gọi là “đội quân khủng bố” từ trong trứng nước.

Mỹ chuyển tên lửa phòng không cho người Kurd ? Mạng truyền hình của người Kurd NRT ngày 15.1 đưa tin Mỹ đã cung cấp nhiều tên lửa phòng không vác vai (MANPAD) cho lực lượng YPG tại Afrin. Đây được xem là sự nới lỏng chính sách của Mỹ trong việc trang bị vũ khí cho lực lượng người Kurd ở Syria. Washington và SDF không giải thích vì sao YPG lại cần MANPAD trong khi IS không có máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, thông tin này xuất hiện sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố chuẩn bị tấn công khu vực này.





Bảo Vinh