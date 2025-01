Trung Quốc nói gì về số ca mắc bệnh hô hấp gia tăng?

Theo đài CGTN, từ giữa tháng 12.2024, số ca nhiễm metapneumovirus trên người (HMPV) tại Trung Quốc đã tăng lên, gây lo ngại về sự xuất hiện của một loại virus mới 5 năm từ sau sự bùng phát của Covid-19.

Tuy nhiên, các quan chức y tế và bác sĩ Trung Quốc trấn an người dân rằng HMPV là bệnh hô hấp quen thuộc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 3.1 nói rằng các ca nhiễm bệnh hô hấp thường đạt đỉnh trong mùa đông. "Các ca bệnh có vẻ ít nghiêm trọng và lan truyền trên quy mô nhỏ hơn so với năm trước", bà Mao nói và đảm bảo với người nước ngoài rằng họ vẫn "an toàn khi đến Trung Quốc".

Bệnh nhân tại bệnh viện ở Thượng Hải (Trung Quốc) trong đợt dịch Covid-19 hồi tháng 1.2023 ẢNH: REUTERS

Theo CGTN, truyền thông Trung Quốc đã đưa tin về sự gia tăng số ca nhiễm HMPV với một số trường hợp miêu tả có triệu chứng như cúm, gồm chóng mặt, dẫn đến đồn đoán về một loại bệnh mới.

Tuy nhiên, các chuyên gia Trung Quốc nói rằng HMPV không phải là hiểm họa mới. Nhà nghiên cứu Trịnh Lệ Xu tại Viện Vi sinh vật học thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC) cho biết HMPV là virus phổ biến đã lưu hành trên thế giới trong hơn 60 năm qua nhưng chỉ được xác định vào đầu những năm 2000 do các triệu chứng phát triển chậm và không đặc hiệu. Nhà nghiên cứu trên khẳng định đối với hầu hết bệnh nhân, các triệu chứng sẽ dần hết trong khoảng một tuần.

Các chuyên gia bệnh truyền nhiễm khác khuyến cáo bệnh nhân nên tránh tự chẩn đoán HMPV dựa trên triệu chứng như sốt hay chóng mặt mà nên đến cơ sở y tế hoặc gặp bác sĩ để chẩn đoán và điều trị nếu triệu chứng trở nặng. Bệnh này có triệu chứng tương tự như các bệnh hô hấp khác gồm ho, nghẹt mũi, mệt mỏi, khó chịu đường tiêu hóa và sốt cao.

Cách phòng ngừa và điều trị

Dù hầu hết ca nhiễm HMPV có triệu chứng nhẹ, số ít ca nhiễm trên trẻ em có thể bị viêm phổi sau khi nhiễm bệnh. Các bác sĩ chuyên khoa nhấn mạnh cần theo dõi tình trạng của trẻ, người lớn tuổi và người có hệ miễn dịch kém. Các bác sĩ khuyến cáo nên đến cơ sở y tế ngay nếu có các triệu chứng như sốt cao kéo dài, hôn mê, ho nặng và khó thở.

Các chuyên gia Trung Quốc nhấn mạnh việc chăm sóc bệnh nhân bởi hiện không có thuốc đặc trị hay vắc xin ngừa HMPV. Bệnh nhân mắc bệnh được khuyến cáo nghỉ ngơi, ăn nhẹ và mặc quần áo phù hợp với thời tiết. Bên cạnh đó, để phòng ngừa virus, người dân nên đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, vệ sinh và giữ nhà cửa thông thoáng, tránh đến nơi đông đúc.

HMPV tại những nơi khác

Đặc khu Hồng Kông gần đây báo cáo một số trường hợp mắc HMPV, theo trang The Independent. Vùng lãnh thổ Đài Loan và Campuchia cũng đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Cục Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm của Campuchia đã ban hành cảnh báo về HMPV, lưu ý rằng bệnh này giống với Covid-19 và cúm.

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh của Đài Loan cho biết loại bệnh này có nguy cơ cao hơn đối với trẻ em, người già và những người bị suy giảm miễn dịch.

Tại Ấn Độ, các quan chức cho biết không cần phải hoang mang vì HMPV "giống như bất kỳ loại virus đường hô hấp nào khác". "Đã có tin tức lan truyền về đợt bùng phát metapneumovirus ở Trung Quốc. Tôi xin nói rõ về vấn đề này. Metapneumovirus giống như bất kỳ loại virus đường hô hấp gây cảm lạnh thông thường nào khác. Đối với người rất già và rất trẻ, nó có thể gây ra các triệu chứng giống như cúm", Tiến sĩ Atul Goel, quan chức của Tổng cục Dịch vụ Y tế Ấn Độ (DGHS), cho biết.