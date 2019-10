Mỹ điều thêm khí tài bảo vệ mỏ dầu Syria

“Một trong những chiến lợi phẩm Mỹ và các đối tác đạt được trong cuộc chiến chống IS là giành quyền kiểm soát các mỏ dầu ở Đông Syria - một nguồn thu quan trọng của IS”, theo AFP ngày 25.10 dẫn lời một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ. Người này nói thêm: “Mỹ quyết củng cố vị thế của mình ở đông bắc Syria, bằng cách phối hợp với các đối tác SDF (Lực lượng Dân chủ Syria) và bổ sung khí tài quân sự để ngăn chặn nguy cơ những mỏ dầu đó lại rơi vào tay IS hoặc các nhóm nổi dậy khác. Chúng tôi phải đẩy IS khỏi nguồn thu này để đảm bảo chúng không trỗi dậy lần nữa”.

Tờ The Wall Street Journal dẫn lời một số quan chức cho biết Nhà Trắng đang xem xét khả năng duy trì khoảng 500 lính ở đông bắc Syria và điều hàng chục xe tăng cùng nhiều khí tài khác đến đây. Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham cũng cho hay giới chỉ huy quân đội nước này đang lên kế hoạch có thể “giúp ngăn nguy cơ IS trở lại lập cứ địa ở Syria và chiếm lấy mỏ dầu cũng như ngăn nguy cơ Iran chiếm dầu”, theo Reuters.

Giới quan sát nhận định đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Mỹ hủy bỏ kế hoạch rút toàn bộ binh sĩ khỏi Syria . Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23.10 cũng tuyên bố “một số lượng nhỏ” lính Mỹ sẽ ở lại Syria để bảo vệ các mỏ dầu.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo khoảng 300 quân cảnh nước này đã đến Syria để tuần tra các điểm nóng ở biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ. Reuters đưa tin quân cảnh Nga có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng an ninh Syria để đẩy lùi lực lượng dân quân người Kurd (YPG) về khu vực cách biên giới Syria -Thổ Nhĩ Kỳ ít nhất 30 km. Quân cảnh Nga, đến từ một đơn vị đồn trú tại vùng Chechnya thuộc miền nam nước này, còn có nhiệm vụ hỗ trợ bảo đảm an toàn cho người dân Syria. Động thái trên diễn ra theo thỏa thuận đạt được giữa Nga với Thổ Nhĩ Kỳ hôm 22.10.