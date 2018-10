Mỹ điều tra toàn liên bang sau vụ 'bom' bưu kiện

Sau khi bưu kiện chứa bom đầu tiên tới nhà của tỉ phú Mỹ George Soros ở bang New York vào ngày 22.10, những bưu phẩm tương tự được gửi đến nhà riêng của gia đình các cựu tổng thống Barack Obama (bang Washington) và Bill Clinton (bang New York). Đến hôm qua, Đài CNN đưa tin có thêm một bưu kiện đề địa chỉ nhà cựu Phó tổng thống Joe Biden. Sau đó, nhà hàng Tribeca Grill của tài tử gạo cội Robert De Niro ở New York cũng nhận được món đồ khả nghi.

Sự xuất hiện liên tiếp của các bưu kiện nguy hiểm tại nhiều nơi khiến giới chuyên gia Mỹ đặt nghi vấn về khả năng có kẻ đánh bom hàng loạt đang tìm cách gây rối loạn an ninh. Hãng AP dẫn các nguồn thạo tin cho hay bom trong bưu kiện bị nhồi nhiều mảnh thủy tinh và hóa chất giống lưu huỳnh, còn hình ảnh chụp thiết bị nổ giống như bom ống gửi đến Đài CNN dường như có hình cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Trước diễn biến dồn dập trên, Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ tìm ra kẻ đứng đằng sau vụ việc. Trong khi đó, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ra lệnh siết chặt an ninh tại các nút giao thông trọng điểm và điều động thêm 100 lính vệ binh quốc gia bảo vệ những nơi trọng yếu của tiểu bang.