Điều đáng chú ý trong biện luận của ông Netanyahu là ông không lý giải sự cần thiết đối với Israel về tấn công và tiêu diệt Houthi ở Yemen bằng việc cho rằng lực lượng này đe dọa an ninh của Israel, mà với lý do Houthi đe dọa an ninh trên biển Đỏ, đe dọa hòa bình thế giới và là cánh tay nối dài của Iran. Tuyên bố của ông Netanyahu cả trong lời văn lẫn về bối cảnh tình hình chẳng khác gì lời tuyên chiến không chính thức với lực lượng Houthi.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu Ảnh: Reuters

Ông Netanyahu đang tính toán xa hơn rất nhiều chuyện đối phó những cuộc không kích của Houthi ở Yemen nhằm vào Israel. Thật ra, Israel không phải trực tiếp tấn công lực lượng này ở Yemen vì trên thực tế đã có các đồng minh quân sự truyền thống của Israel là Mỹ và các nước trong khối phương Tây làm thay. Cái đích mà ông Netanyahu nhắm tới là tận dụng cơ hội hiện có, cụ thể ở đây là hai cuộc chiến với Hamas và Hezbollah, cuộc đối đầu đã được sử dụng đến cả hành động quân sự với Iran và chính biến ở Syria để tạo thêm sự đã rồi, gây dựng và thể hiện uy thế nổi trội nhất về quân sự ở khắp khu vực Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh.

Trên cơ sở đó, ông Netanyahu nhắm tới mục tiêu cao nhất là xác định cho Israel vai trò quyết định nhất trong việc định hình trật tự chính trị an ninh và quân sự mới ở khu vực này. Việc Israel đụng tới lãnh thổ Syria khi xuất hiện khoảng trống quyền lực mới ở Syria cũng phục vụ tính toán này. Lực lượng Houthi bị ông Netanyahu tuyên chiến không chính thức như thế cũng còn có nghĩa cả Iran cũng bị tuyên chiến gián tiếp. Khắp khu vực này trong năm tới chưa thể vãn hồi được yên bình.