Thách thức cho khủng hoảng ở Syria và Dải Gaza

Phát biểu được đưa ra sau khi HTS lật đổ cựu Tổng thống Bashar al-Assad và muốn đảm bảo với người dân, cộng đồng quốc tế rằng chính phủ lâm thời sẽ bảo vệ người dân và thể chế. Trong khi đó, Mặt trận Dân chủ Syria (SDF), do Mỹ hậu thuẫn, cho hay nỗ lực đạt ngừng bắn lâu dài với lực lượng đối lập có tên "Quân đội quốc gia Syria" (SNA), do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, đã đổ vỡ. Đây là thỏa thuận do Mỹ làm trung gian.

Chính phủ mới ở Syria nói Nga không có lý do tiếp tục hiện diện quân sự

Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên Obeida Arnaout của chính phủ chuyển tiếp Syria cho rằng Nga nên xem xét lại ý định hiện diện tại Syria. Bộ Ngoại giao Nga sau đó ra thông cáo cho rằng người Syria nên tự quyết tương lai của mình, đồng thời kêu gọi chính phủ Syria nên bao hàm và tính đến lợi ích của mọi sắc tộc, tôn giáo.

Các thành viên HTS tại một chốt kiểm tra ở phía tây Syria ngày 16.12 ẢNH: AFP

Liên quan tình hình Dải Gaza, một nhóm kỹ thuật của Israel đang ở Doha (Qatar) để đối thoại cấp sự vụ với các nhà đàm phán Qatar về "những vấn đề tồn đọng" liên quan thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin. Reuters dẫn một nguồn tin cho hay cuộc đối thoại tập trung vào việc thu hẹp những bất đồng giữa Israel và Hamas về thỏa thuận do Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra hồi tháng 5.

Phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 16.12, ông Biden cam kết sẽ giải thoát hơn 100 con tin còn lại ở Gaza. Cùng ngày, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho hay ông đã có "một cuộc đối thoại rất tốt" với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về tình hình Gaza và lặp lại lời đe dọa với Hamas rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ nếu họ không thả các con tin trước khi ông nhậm chức vào ngày 20.1.2025.