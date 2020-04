Mỹ gây sức ép Trung Quốc về nguồn gốc Covid-19

Nghi vấn“có vẻ hợp lý”

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm qua (18.4), khi được hỏi về nghi vấn vi rút Corona chủng mới ( SARS-CoV-2 ) lọt ra từ phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói các cuộc điều tra đang diễn ra và cho rằng nghi vấn “có vẻ hợp lý”. “Họ nói về một loài dơi nhưng loài dơi đó không sinh sống tại khu vực và không được bán tại khu chợ tại đó”, Tổng thống Trump nói.

Trong cuộc họp báo hôm qua, Tổng thống Trump công bố chương trình cứu trợ 19 tỉ USD cho nông dân Mỹ. Trong đó, 16 tỉ USD sẽ được dùng để hỗ trợ trực tiếp cho người nông dân bị ảnh hưởng từ dịch Covid-19 và 3 tỉ USD dùng để mua nông sản, sữa... từ những nông dân này, sau đó cung cấp miễn phí cho những người mất việc vì Covid-19, theo Reuters. Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo cho rằng "nhiều điều kỳ lạ" đang diễn ra nhưng chính quyền Mỹ đang điều tra làm rõ. Ngay sau đó, ông Trump nhấn mạnh dù sao thì SARS-CoV-2 cũng xuất phát từ Trung Quốc và đang có 184 nước chịu thiệt hại, đồng thời nhận xét dịch bệnh đã có thể bị ngăn chặn rất dễ dàng ngay từ khi bắt đầu bùng phát.

Mặt khác, Tổng thống Mỹ đặt nghi vấn về số liệu Trung Quốc công bố về dịch Covid-19 và cho rằng Trung Quốc mới là nước có nhiều ca tử vong nhất chứ không phải Mỹ. Tính đến tối qua, Mỹ có hơn 37.000 ca tử vong vì Covid-19 trong khi Trung Quốc có hơn 4.600 ca.

Tòa nhà có phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp độ 4 ở Viện Vi rút học Vũ Hán Ảnh: AFP

Từng có lo ngại về an ninh phòng thí nghiệm

Trong cuộc phỏng vấn trên Đài Fox News cùng ngày 18.4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lặp lại cáo buộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bao che cho Trung Quốc vào thời gian đầu của dịch bệnh và chỉ trích Bắc Kinh khi không cho phép các nhà khoa học đến phòng thí nghiệm tại Viện Vi rút học Vũ Hán (WIV) để điều tra.

Giả thuyết SARS-CoV-2 là sản phẩm nhân tạo

Giáo sư vi rút học Luc Montagnier, người đoạt giải Nobel nhờ tìm ra vi rút gây suy giảm chức năng miễn dịch (HIV), phát biểu trên truyền hình Pháp mới đây rằng SARS-CoV-2 có thể được tạo ra từ phòng thí nghiệm. Theo AFP, Giáo sư Montagnier trích dẫn một nghiên cứu của một số nhà khoa học tại Viện Công nghệ Ấn Độ cho biết có điểm tương đồng trong bộ gien của HIV và SARS-CoV-2. Ông Montagnier nêu giả thuyết rằng có thể SARS-CoV-2 được tạo ra trong quá trình nghiên cứu phát triển vắc xin ngừa HIV và vô tình bị rò rỉ ra bên ngoài. Tuy nhiên, giới khoa học gia Ấn Độ được cho là đã rút lại nghiên cứu nói trên; trong khi giới chuyên gia cũng bác bỏ giả thuyết của ông Montagnier. Theo Ngoại trưởng Mỹ, những ca Covid-19 đầu tiên được phát hiện chỉ cách WIV "vài dặm" và tại cơ sở này có phòng thí nghiệm với cấp độ an toàn sinh học cao nhất, nơi đang nghiên cứu các loại vi rút rất nguy hiểm. "Chúng tôi vẫn đang đề nghị Trung Quốc cho phép chuyên gia đến phòng thí nghiệm đó để có thể xác định chính xác nguồn gốc vi rút. Đây không phải là vấn đề chính trị mà vì mục đích khoa học và dịch tễ học", Ngoại trưởng Mỹ cho biết. Trước đó, Fox News dẫn nguồn tin tiết lộ SARS-CoV-2 không phải là vũ khí sinh học và có thể đã vô tình bị rò rỉ ra bên ngoài.

Tờ The Washington Post trích dẫn các bức điện tín do một số quan chức Mỹ từng đến thăm WIV gửi cho Bộ Ngoại giao Mỹ, cảnh báo về tình trạng thiếu tiêu chuẩn an toàn tại phòng thí nghiệm này. Các nguồn tin nói với Fox News rằng SARS-CoV-2 có thể có nguồn gốc tự nhiên, được nhà khoa học tại phòng thí nghiệm nghiên cứu và sau đó bị lọt ra cộng đồng tại Vũ Hán. Các cuộc điều tra và dữ liệu mật đều dẫn đến công tác nghiên cứu tại phòng thí nghiệm của bác sĩ Thạch Chính Lệ, chuyên nghiên cứu về phương pháp phòng ngừa các chủng vi rút Corona, đặc biệt là trên loài dơi.

Phía Trung Quốc hôm qua chưa có bình luận gì, nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên hôm 17.4 nói việc truy tìm nguồn gốc vi rút là vấn đề khoa học và đòi hỏi phải có đánh giá chuyên về khoa học. Trong khi đó, Đài CGTN ngày 18.4 dẫn lời ông Viên Chí Minh, nhà nghiên cứu tại WIV, tuyên bố cơ sở này có các quy tắc quản lý và quy tắc đạo đức nghề nghiệp nghiêm ngặt nên “tuyệt đối không thể có chuyện vi rút rò rỉ”.