Mỹ hoan nghênh Đức đưa tàu chiến đến Biển Đông

Hãng Reuters ngày 4.3 đưa tin Mỹ hoan nghênh kế hoạch của Đức về việc điều tàu chiến đi qua Biển Đông , cũng như ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên pháp luật trong khu vực mà Washington cho rằng đang bị Trung Quốc đe dọa.

“Mỹ có lợi ích quốc gia trong việc duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, thương mại hợp pháp không bị cản trở, tự do hàng hải và việc sử dụng hợp pháp vùng biển”, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ.

“Chúng tôi hoan nghênh việc Đức ủng hộ trật tự thế giới dựa trên pháp luật tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Cộng đồng quốc tế có vai trò then chốt trong việc duy trì một trật tự hàng hải rộng mở”, theo phát ngôn viên trên.

Hãng Reuters ngày 3.3 dẫn lời giới chức Đức cho hay tàu hộ tống của nước này sẽ lên đường đến châu Á vào tháng 8 và sẽ trở thành tàu chiến đầu tiên của Đức đi qua Biển Đông kể từ năm 2002.

Các quan chức quốc phòng và ngoại giao cấp cao Đức cho hay tàu chiến Đức sẽ không đi vào vùng biển 12 hải lý xung quanh những thực thể Trung Quốc chiếm đóng phi pháp ở Biển Đông.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết các nước có tự do hàng hải và hàng không tại vùng biển theo luật quốc tế, nhưng nói thêm rằng “họ không thể lấy đó làm lý do phá hoại chủ quyền và an ninh của các quốc gia ven bờ”.