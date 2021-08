Mỹ, Indonesia cam kết bảo vệ Biển Đông trong ‘đối thoại chiến lược’

Hai bên đã nhất trí thiết lập “quan hệ đối tác chiến lược” vào năm 2015, nhưng Ngoại trưởng Blinken tuyên bố trong lúc đứng cùng với Ngoại trưởng Marsudi rằng đối thoại chiến lược song phương cho đến bây giờ mới thật sự bắt đầu. “Indonesia là đối tác dân chủ quan trọng đối với Mỹ; chúng tôi đang làm việc cùng nhau trên nhiều mặt trận”, ông Blinken nhấn mạnh.

Hai Ngoại trưởng Blinken và Marsudi cũng đã bày tỏ quan điểm về an ninh hàng hải” và cam kết “bảo vệ tự do lưu thông ở Biển Đông , tiếp tục phối hợp trong an ninh mạng và phòng ngừa tội phạm mạng”, theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ.