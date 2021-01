Mỹ kết luận Nga có thể đứng sau đợt tấn công mạng lớn vào 18.000 cơ quan, tổ chức

Trong báo cáo chung ngày 5.1, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), Cơ quan An ninh quốc gia (NSA), Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia và Cơ quan An ninh mạng và an ninh cơ sở hạ tầng (CISA) nói rằng đợt tấn công mạng có vẻ nhằm thu thập tình báo và đến hiện tại vẫn đang diễn ra.