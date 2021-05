Mỹ muốn bóc trần mối nguy Trung Quốc trong hệ thống phòng thủ

Dự luật được soạn thảo nhắm vào việc các nhà thầu quốc phòng Mỹ sử dụng công nghệ Trung Quốc. Giới chức Mỹ muốn giảm phụ thuộc vào thiết bị điện tử của Trung Quốc vì lo ngại nguy cơ bị tấn công mạng, xâm nhập.

Theo thượng nghị sĩ Hawley, các bảng mạch in của Trung Quốc đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng cho tính toàn vẹn của các hệ thống vũ khí phòng thủ của Mỹ. “Việc cung cấp cho Bộ Quốc phòng các công cụ cần thiết để đảm bảo an toàn chuỗi cung ứng bảng mạch in là mệnh lệnh, để các chiến binh của chúng ta có đủ tự tin vào vũ khí mà họ dựa vào để bảo vệ đất nước”, ông Hawley nói.