Mỹ ngưng bay đến Venezuela vì 'bất ổn, bạo lực'

tin liên quan Quân đội Mỹ tuyên bố sẵn sàng hành động ở Venezuela 'khi được mời' Theo Reuters ngày 16.5 dẫn thông báo từ Bộ Giao thông Theo Reuters ngày 16.5 dẫn thông báo từ Bộ Giao thông Mỹ , quyết định ngưng các chuyến bay giữa hai nước là do tình trạng bất ổn và bạo lực ở khu vực xung quanh các sân bay tại quốc gia Nam Mỹ này.

Động thái trên diễn ra sau khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ thông báo “tình hình tại Venezuela đe dọa sự an toàn và an ninh của các hành khách, máy bay và phi hành đoàn đến hoặc đi từ nước này”.

Trước đó, nhiều hãng hàng không quốc tế đã ngưng bay đến Venezuela vì lo ngại về an ninh cũng như những tranh cãi về các khoản tiền mà họ cho rằng chính quyền Venezuela vẫn còn nợ họ.

Nhiều người Venezuela cũng bày tỏ lo ngại việc Mỹ cấm các chuyến bay đến quốc gia Nam Mỹ có thể cản trở họ tiếp nhận thực phẩm do người thân chuyển sang bằng các máy bay chở hàng.

Theo Giám đốc Tổ chức Ân xá Quốc tế Venezuela Marcos Gomez, hàng triệu người Venezuela ở nước ngoài trong những năm gần đây sử dụng các hãng hàng không có trụ sở tại Mỹ để chuyển hàng hóa cho người thân trong nước. Lệnh cấm này có thể làm đội giá chi phí vận tải.