Mỹ phá âm mưu ám sát đại sứ Myanmar tại Liên Hiệp Quốc

Văn phòng công tố quận phía nam thành phố New York (bang New York, Mỹ) hôm 6.8 thông báo cảnh sát đã bắt giữ hai công dân Myanmar can tội âm mưu ám sát Đại sứ Myanmar tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Kyaw Moe Tun.